В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В ночь на среду, 20 марта, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 воздушных целей на подлете к Белгороду. В регионе также уничтожили боеприпас, выпущенный из зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства и беспилотник Вооруженных сил Украины.

Всю ночь предупреждение об опасности атаки беспилотников действовало также в Воронежской области. Опасность продлилась более семи часов.