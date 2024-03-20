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07:11, 20 марта 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении пяти беспилотников над двумя регионами России

МО: силы ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями

Фото: Unsplash

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников над двумя регионами России. Об этом Минобороны сообщило в Telеgram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что четыре беспилотника были перехвачены над Саратовской областью, еще один — над Белгородской. Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как ранее уточнял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над Энгельсом. Система ПВО сработала эффективно, сообщил он, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, в Белгородской области в ночь на среду, 19 марта, на подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей. В результате осколки посекли кровлю и выбили окна в складском помещении на территории промзоны, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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