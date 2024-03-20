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16:02, 20 марта 2024Путешествия

Отдых в российских отелях подорожает летом

РСТ: отдых в российских отелях подорожает на 15 процентов летом

Фото: Alexey Oblov / Shutterstock / Fotodom

Средняя стоимость проживания в российских отелях вырастет на 15 процентов в мае-сентябре 2024 года по сравнению с прошлым сезоном. О подорожании отдыха в гостиницах сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В РСТ добавили, что вместе с тем число бронирований на лето в среднем по России выросло на 44 процента. Помимо ожидаемых направлений — Москвы (плюс 102 процента), Калининградской области (73 процента), Санкт-Петербурга и Краснодарского края (по 49 процентов), растет популярность и других регионов.

Так, число бронирований в Смоленской области выросло на 100 процентов, а в Калужской и Воронежской областях — на 50 процентов.

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Отмечается, что заграничный отдых тоже подорожает на 10-15 процентов. «Рубль показывает разное значение по отношению к евро-доллару, он будет давить на цены на всех зарубежных направлениях», — пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В то же время туры в некоторые страны летом будут дешевле. Например, благодаря расширению полетных программ подешевеют Шри-Ланка и ОАЭ.

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      Мария Борисова
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