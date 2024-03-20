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05:00, 20 марта 2024Наука и техника

Для нужд ИИ выпустят рекордный накопитель

Business Korea: Samsung будет сдавать в аренду для ИИ накопители на петабайт

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung собралась сдавать в аренду накопители объемом в петабайт. Об этом сообщает корейское издание Business Korea.

Корейская фирма будет предоставлять в аренду SSD-накопители другим компаниям. SSD будет отличаться от остальных рекордным объемом в один петабайт или 1024 терабайт. Отмечается, что в настоящий момент накопители Samsung ограничены емкостью 256 терабайт.

По информации инсайдеров, такая большая емкость необходима для поддержки инструментов и сервисов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Стоимость аренды накопителей для нужд сторонних предприятий и организаций не раскрывается.

В материале говорится, что услуга может быть востребованной, так как ИИ требует большое количество памяти. Также Samsung может ввести различные тарифы и, например, давать в аренду один накопитель сразу нескольким заказчикам. SSD-накопители будут управляться с помощью метода гибкого размещения данных (FDP), который позволяет оптимизировать нагрузку на оборудование.

Ранее компания Илона Маска xAI опубликовала в репозитории GitHub исходный код своего чат-бота Grok. По словам представителей xAI, исследователи и энтузиасты могут бесплатно использовать архитектуру модели в своих проектах.

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      Андрей Ставицкий
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