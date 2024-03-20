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12:42, 20 марта 2024Спорт

Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

Плющенко выступил против возможного бойкота Россией Олимпиады в Париже

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможный бойкот Россией летних Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Он выступил против такого решения. «Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать», — заявил Плющенко.

Ранее от попыток квалифицироваться на Игры отказались российские боксеры, а также представители спортивной и художественной гимнастики. По мнению атлетов и руководства федераций, выступать в нейтральном статусе неприемлемо.

Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд сообщил о том, что россиян и белорусов не допустят до участия в церемонии открытия Игр. Он также отметил, что квалифицироваться на ОИ смогут максимум 55 спортсменов из России.

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      Алексей Гусев
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