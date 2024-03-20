При обстреле Белгорода ВСУ пострадал подросток

ТАСС: при обстреле Белгорода ВСУ пострадал 17-летний подросток

В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По словам собеседника агентства, 17-летнего подростка везут в Детскую областную клиническую больницу. Предположительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

До этого в Единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС заявили, что пострадал один взрослый. Власти Белгородской области информацию о раненых пока не приводили.

Ранее сообщалось, что во время утреннего обстрела Белгорода также пострадал мужчина, который находился в машине. Его состояние оценивается как тяжелое.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Сирена звучала около 40 минут. По информации Минобороны России, над регионом сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire).

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.