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13:17, 20 марта 2024Россия

При обстреле Белгорода ВСУ пострадал подросток

ТАСС: при обстреле Белгорода ВСУ пострадал 17-летний подросток

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По словам собеседника агентства, 17-летнего подростка везут в Детскую областную клиническую больницу. Предположительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

До этого в Единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС заявили, что пострадал один взрослый. Власти Белгородской области информацию о раненых пока не приводили.

Ранее сообщалось, что во время утреннего обстрела Белгорода также пострадал мужчина, который находился в машине. Его состояние оценивается как тяжелое.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Сирена звучала около 40 минут. По информации Минобороны России, над регионом сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire).

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Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

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      Константин Лысяков
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