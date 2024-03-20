Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:33, 20 марта 2024Наука и техника

Противолодочные корабли Севфлота вышли в море для проведения стрельб

Группа кораблей СФ вышла в море для проведения учебных артиллерийских стрельб

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Тактическая группа Северного флота (СФ) в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» проекта 1124М, а также малого ракетного корабля «Рассвет» проекта 1234.1 вышла в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Отмечается, что корабельная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ будет выполнять задачи в море в течение нескольких дней. Экипажи кораблей выполнят комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в составе группы.

«В ходе тренировки также будут отработаны действия по развертыванию корабельной группы в море, поиску подводных лодок, отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с безэкипажными катерами», — говорится в сообщении.

Выход тактической группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Северного флота. В пресс-службе подчеркнули, что упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Малые противолодочные корабли проекта 1124М вооружены артиллерийскими установками АК-630М и АК-176М, а также бомбометом и торпедами. Корабль «Рассвет» является носителем противокорабельных ракет «Малахит».

Ранее в марте стало известно, что корабль управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота отработал борьбу с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

      Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

      Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

      Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

      Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

      Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

      Названа новая опасная угроза для ВСУ

      Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

      Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше