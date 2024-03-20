Противолодочные корабли Севфлота вышли в море для проведения стрельб

Группа кораблей СФ вышла в море для проведения учебных артиллерийских стрельб

Тактическая группа Северного флота (СФ) в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» проекта 1124М, а также малого ракетного корабля «Рассвет» проекта 1234.1 вышла в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Отмечается, что корабельная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ будет выполнять задачи в море в течение нескольких дней. Экипажи кораблей выполнят комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в составе группы.

«В ходе тренировки также будут отработаны действия по развертыванию корабельной группы в море, поиску подводных лодок, отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с безэкипажными катерами», — говорится в сообщении.

Выход тактической группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Северного флота. В пресс-службе подчеркнули, что упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Малые противолодочные корабли проекта 1124М вооружены артиллерийскими установками АК-630М и АК-176М, а также бомбометом и торпедами. Корабль «Рассвет» является носителем противокорабельных ракет «Малахит».

Ранее в марте стало известно, что корабль управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота отработал борьбу с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого.