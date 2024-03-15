ТОФ: корабль «Маршал Крылов» отработал борьбу с безэкипажными катерами

Корабль управления «Маршал Крылов» отработал борьбу с безэкипажными катерами (БЭК) в заливе Петра Великого. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

Учения проводились в одном из полигонов боевой подготовки. Согласно замыслу мероприятия, корабль управления подвергся атаке вражеских БЭК, после чего экипаж «Маршала Крылова» выставил дымовую завесу, а расчеты артиллерии отработали обнаружение, сопровождение и поражение целей.

В октябре 2021 года боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Группировка из десяти кораблей прошла через Сангарский пролив в западной части океана, преодолев за все время совместных действий более 1,7 тысячи морских миль.