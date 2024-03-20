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12:46, 20 марта 2024Россия

Путин высказался о результатах президентских выборов

Путин поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей за оказанное доверие. С таким заявлением он выступил во время встречи с доверенными лицами, видео встречи публикует Telegram-канал Кремля.

«Мы встречались 31 января в начале [предвыборной кампании], и сейчас результаты уже известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности», — высказался о результатах выборов Путин.

С 15 по 17 марта в России проходили первые трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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