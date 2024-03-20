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12:36, 20 марта 2024Забота о себе

Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

Эндокринолог Яцишина заявила, что обезвоживание может помешать похудению

Фото: Unsplash

Пренебрежение питьевым режимом может помешать сбросить лишний вес, заявила эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина. Неочевидную причину, замедляющую процесс похудения, она раскрыла в комментарии «Ленте.ру».

Недостаточное употребление чистой воды в течение дня может стать преградой на пути к стройности, рассказала врач. По ее словам, проявляется обезвоживание по-разному, в том числе ухудшает эмоциональное и физическое состояние человека. Из-за этого снижается способность контролировать пищевое поведение и концентрироваться, ухудшается настроение. В итоге человек начинает есть больше обычного и, как правило, выбирает вредные продукты.

Яцишина обратила внимание россиян на то, что обезвоживание также замедляет обмен веществ и процесс сжигания жира. Поддержание адекватного водного баланса в организме, наоборот, играет важную роль в снижении веса.

У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма, площади поверхности и массы тела, а скорость всасывания и выведения жидкости из организма повышается пропорционально росту веса. Это связано с увеличением потребности в энергии, бóльшим потреблением пищи и более активным метаболизмом

Ольга Яцишинаэндокринолог
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В то же время врач отметила, что обезвоживание не может быть напрямую связано с количеством жировой ткани в организме, так как в первую очередь объем жира зависит от пищевых привычек, особенно от количества соли и клетчатки в рационе.

«В нашем организме есть умная система рецепторов: она улавливает концентрацию растворенных в крови микроэлементов и гормонов и посылает сигналы в центр жажды. Это вызывает желание попить воды. Процесс этой регуляции сложный, он зависит от количества медиаторов насыщения, жажды и гормонального фона. То есть само количество жировой ткани не оказывает прямого влияния на обезвоживание организма, важнее соблюдать водный и солевой баланс», — подвела итог Яцишина.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что переизбыток белковой и жирной пищи на ужин может помешать нормально выспаться. По ее мнению, бессонницу могут также спровоцировать шоколад и крепкий чай.

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      Вера Владзиевская
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