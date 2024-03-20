Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

Эндокринолог Яцишина заявила, что обезвоживание может помешать похудению

Пренебрежение питьевым режимом может помешать сбросить лишний вес, заявила эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина. Неочевидную причину, замедляющую процесс похудения, она раскрыла в комментарии «Ленте.ру».

Недостаточное употребление чистой воды в течение дня может стать преградой на пути к стройности, рассказала врач. По ее словам, проявляется обезвоживание по-разному, в том числе ухудшает эмоциональное и физическое состояние человека. Из-за этого снижается способность контролировать пищевое поведение и концентрироваться, ухудшается настроение. В итоге человек начинает есть больше обычного и, как правило, выбирает вредные продукты.

Яцишина обратила внимание россиян на то, что обезвоживание также замедляет обмен веществ и процесс сжигания жира. Поддержание адекватного водного баланса в организме, наоборот, играет важную роль в снижении веса.

У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма, площади поверхности и массы тела, а скорость всасывания и выведения жидкости из организма повышается пропорционально росту веса. Это связано с увеличением потребности в энергии, бóльшим потреблением пищи и более активным метаболизмом Ольга Яцишина эндокринолог

В то же время врач отметила, что обезвоживание не может быть напрямую связано с количеством жировой ткани в организме, так как в первую очередь объем жира зависит от пищевых привычек, особенно от количества соли и клетчатки в рационе.

«В нашем организме есть умная система рецепторов: она улавливает концентрацию растворенных в крови микроэлементов и гормонов и посылает сигналы в центр жажды. Это вызывает желание попить воды. Процесс этой регуляции сложный, он зависит от количества медиаторов насыщения, жажды и гормонального фона. То есть само количество жировой ткани не оказывает прямого влияния на обезвоживание организма, важнее соблюдать водный и солевой баланс», — подвела итог Яцишина.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что переизбыток белковой и жирной пищи на ужин может помешать нормально выспаться. По ее мнению, бессонницу могут также спровоцировать шоколад и крепкий чай.

