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19:21, 20 марта 2024Ценности

Раскрыты способы продлить срок службы бюстгальтера

Фото: Katherine Kromberg / Unsplash

Руководитель отдела продуктов бренда нижнего белья Lounge Underwear Эмили Блаунт раскрыла способы продлить срок службы бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт призвала не стирать данное изделие каждый день. «Мы рекомендуем стирать бюстгальтеры после каждых двух-трех носок, чтобы они не растягивались», — пояснила Блаунт.

При этом специалист уточнила, что процесс очищения должен происходить вручную. Однако она понимает тех девушек, у которых нет времени стирать бюстгальтеры руками. «Положите свои любимые вещи в мешок, застегните молнию и стирайте в машине вместе с вещами похожих цветов», — посоветовала собеседница издания и отметила, что после стирки их следует сушить только на свежем воздухе.

В январе ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов. Выяснилось, что мужчинам можно не менять нижнее белье каждый день. Однако данная рекомендация не распространяется на женщин.

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      Мария Винар
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