Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

Во владимирском музее выставили редкую икону XII века

Во владимирском музее выставили редкую икону XII века «Богоматерь Боголюбская», которую реставрировали 100 лет. Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, образ является памятником культуры Древней Руси домонгольского периода, который чудом дошел до сегодняшних дней. При этом известно, что икона создана русским мастером.

«Этот путь длиною в столетие был крайне драматичен, труден и парадоксален. Боголюбская икона была первой в ряду тех памятников, которые были изучены, раскрыты и сохранены в бушующие революционные времена», — объяснил директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Специалист подчеркнул, что над сохранением данного произведения искусства трудились несколько поколений реставраторов. «Но самая сложная и ответственная часть работы была осуществлена в новейшее время, нашими современниками — именно им Богоматерь дала возможность увидеть Ее образ, Ее чудесный лик, запечатленный много веков назад», — уточнил Сергеев.

Кроме того, эксперт заявил, что фактически речь идет о новом обретении «Богоматери Боголюбской».

«Икона, конечно, потрясает. Именно так и должны показываться такие уникальные вещи — с глубочайшим уважением, пониманием сути и контекста», — заключила директор департамента музеев Министерства культуры РФ Елена Харламова.

Ранее в марте в Вологодской области нашли необычную икону XIX века. Речь шла о речной перламутровой ракушке с изображением упомянутого святого. Отмечается, что произведение искусства нашли при разборе старого дома в Кирилловском районе рядом со скитом Нила Сорского.