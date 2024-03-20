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20:16, 20 марта 2024Моя страна

Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

Во владимирском музее выставили редкую икону XII века

Фото: Curioso.Photography / Shutterstock / Fotodom

Во владимирском музее выставили редкую икону XII века «Богоматерь Боголюбская», которую реставрировали 100 лет. Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, образ является памятником культуры Древней Руси домонгольского периода, который чудом дошел до сегодняшних дней. При этом известно, что икона создана русским мастером.

«Этот путь длиною в столетие был крайне драматичен, труден и парадоксален. Боголюбская икона была первой в ряду тех памятников, которые были изучены, раскрыты и сохранены в бушующие революционные времена», — объяснил директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

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Специалист подчеркнул, что над сохранением данного произведения искусства трудились несколько поколений реставраторов. «Но самая сложная и ответственная часть работы была осуществлена в новейшее время, нашими современниками — именно им Богоматерь дала возможность увидеть Ее образ, Ее чудесный лик, запечатленный много веков назад», — уточнил Сергеев.

Кроме того, эксперт заявил, что фактически речь идет о новом обретении «Богоматери Боголюбской».

«Икона, конечно, потрясает. Именно так и должны показываться такие уникальные вещи — с глубочайшим уважением, пониманием сути и контекста», — заключила директор департамента музеев Министерства культуры РФ Елена Харламова.

Ранее в марте в Вологодской области нашли необычную икону XIX века. Речь шла о речной перламутровой ракушке с изображением упомянутого святого. Отмечается, что произведение искусства нашли при разборе старого дома в Кирилловском районе рядом со скитом Нила Сорского.

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      Екатерина Ештокина
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