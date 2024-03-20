В России объяснили 72 место страны в рейтинге счастья

Депутат Бессараб объяснила 72 место РФ в рейтинге счастья длиной рабочей недели

Нахождение России на 72-м месте в рейтинге счастья может объясняться, в частности, большой продолжительностью рабочей недели, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что россияне, в среднем, работают больше, чем граждане европейских стран.

«Россия, безусловно, соответствует как требованиям международного права, так и внутреннего законодательства о возможностях карьерного роста, образования. У нас поддерживаются материнство и детство, поддерживается человек в его развитии и самосовершенствовании. Но могу предположить, что от стран, в частности, Северной Европы мы отстаем в вопросе рабочего времени», — сказала политик.

Сокращение рабочего времени, по словам Бессараб, ежегодно добавляет стране счастливых людей. Она также допустила, что в видимой перспективе на сокращение рабочей недели может пойти и Россия.

«Когда человек не только работает, но и реализовывается через хобби, взаимодействие с семьей, это дает дополнительные ресурсы. Думаю, мы сможем реализовать эти надежды, которые возлагает на нас население в ближайшую пятилетку. Сегодня, к сожалению, такой вопрос не рассматривается, и европейские законодательства в этом моменте нас обгоняют. Мы слишком много работаем, а за 2023 год стали работать еще больше», — заключила депутат.

Ранее авторы «Всемирного доклада о счастье» сообщили, что Финляндия седьмой раз подряд стала самой счастливой страной мира. Россия оказалась в рейтинге лишь на 72-м месте, а Украина — на 105-м. Наряду с Финляндией самыми счастливыми странами социологи признали Данию и Исландию, они заняли второе и третье место соответственно.