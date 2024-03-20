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10:57, 20 марта 2024Из жизни

Названа самая счастливая страна мира

Финляндию признали самой счастливой страной мира, Россия заняла 72-е место

Фото: Unsplash

Финляндия седьмой раз подряд стала самой счастливой страной мира. К такому выводу пришли авторы «Всемирного доклада о счастье».

Россия оказалась в рейтинге лишь на 72-м месте, а Украина — на 105-м. Наряду с Финляндией самыми счастливыми странами социологи признали Данию и Исландию, они заняли второе и третье место соответственно.

В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Этот список, по словам, авторов остается почти неизменным со времен пандемии. Самой несчастливой страной назвали Афганистан, рядом с ним оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

Авторы доклада использует шесть ключевых факторов для определения уровня счастья в разных странах: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. По словам социологов, государства часто прислушиваются к результатам исследования, чтобы скорректировать социальную политику. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит каждый год с 2012 года.

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      Антонина Черташ
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