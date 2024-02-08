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09:12, 8 февраля 2024Из жизни

В одной бывшей советской республике стали пить еще больше

Euronews: Латвия стала самой пьющей страной Европы

Фото: Unsplash

Уровень употребления алкоголя в Европе стабильно падает, однако в некоторых странах пить начинают только больше. Об этом сообщает Euronews, основываясь на данных исследований Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), статистической службы Европейского союза Евростат и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список самых пьющих стран ЕС возглавила одна из бывших советских республик — Латвия. В 2020 году на каждого гражданина страны 15 лет и старше приходилось 12,1 литра чистого алкоголя. При этом Латвия — одна из немногих стран, где потребление алкоголя выросло после 2010 года: в то время этот показатель составлял 9,8 литра на человека 15 лет и старше. Также больше пить стали в Болгарии, на Мальте, в Румынии, Польше, Норвегии, Италии и в Исландии.

Литва заняла третье место с показателем 11,4 литра на гражданина 15 лет и старше. Примечательно, что в 2010 году страна возглавляла рейтинг с показателем 13,5 литра на человека. Похожую динамику демонстрирует Эстония с показателями 11,4 и 10,5 литра на человека соответственно. Меньше употреблять алкоголь также стали жители Ирландии, Греции, Испании, Нидерландов, Франции, Кипра, Финляндии, Сербии, Бельгии, Хорватии, Дании, Швейцарии, Германии, Португалии, Люксембурга и Австрии.

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Согласно данным ВОЗ, общее потребление алкоголя на жителя ЕС в возрасте 15 лет и старше снизилось на 2,9 литра за последние 40 лет: с 12,7 литра в 1980 году до 9,8 литра в 2020 году. Только с 2010 по 2020 год уровень употребления алкоголя на жителя Евросоюза упал на пол-литра.

Похожая тенденция наблюдается и в Европейском регионе, к которому ВОЗ относит 53 страны, включая Россию и соседние страны. Уровень употребления алкоголя на человека старше 15 лет упал с 12 литров в 2000 году до 9,5 литра к 2020 году. Тем не менее это все равно самый высокий показатель среди остальных регионов мира.

9,5
литра чистого алкоголя

эквивалентны 190 литрам пива, 80 литрам вина или 24 литрам крепких напитков

По данным 2019 года, больше трети мужчин из Румынии, Дании, Люксембурга, Германии и Бельгии сообщали, что у них случались запои. В Румынии этот показатель составляет рекордные 55,2 процента. Согласно сведениям исследователей, женщинам менее свойственно подобное поведение, однако в Дании, Люксембурге и Германии больше 20 процентов женского населения оказались склонными к запоям.

В конце 2023 года российское правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. В документе говорится, что объем выпитого в пересчете на одного человека должен снизиться с 8,9 литра этанола в 2023 году до 7,8 литра через семь лет.

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      Екатерина Лобанова
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