Россия захотела отменить визовый режим с одной пляжной страной Азии

Минэкономразвития: Россия наиболее близка к отмене виз с Мьянмой

Россия захотела упразднить визовый режим с Мьянмой. Москва наиболее близка к отмене виз с этой пляжной страной Азии. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.

«Из последнего — проект соглашения с Мьянмой был передан на мьянманскую сторону, сейчас ждем контур проекта документа от них, и планируем уже на Восточном экономическом форуме его подписать», — добавил он.

По словам главы департамента, ожидается, что этот документ будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Он отметил, что с момента подписания соглашения до фактической отмены виз проходит примерно два-три месяца.

Более того, Кондратьев подчеркнул, что в настоящее время аналогичные переговоры ведутся с Саудовской Аравией, Оманом, Малайзией и Бахрейном.

Ранее в марте сообщалось, что Россия хочет установить прямое авиасообщение с Бангладеш в целях укрепления дружественных связей. Об этом уведомили в министерстве гражданской авиации и туризма южноазиатской страны.