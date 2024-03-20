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16:30, 20 марта 2024Путешествия

Россияне устремились в одну исламскую страну

АТОР: интерес российских туристов к Марокко заметно оживился

Фото: Youssef Boudlal / Reuters

Россияне устремились в Марокко, интерес отечественных туристов к этой исламской стране заметно оживился. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что с начала 2024 года количество бронирований по этому направлению превысило половину от показателя за весь 2023-й. В настоящее время средняя глубина продаж туров в Марокко составляет 40 дней, что соответствует уровню доковидного 2019 года.

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«Прошлый 2023 год стал для туристического Марокко максимально успешным: турпоток достиг новой исторической отметки в 14,5 миллиона прибытий», — отмечают в АТОР.

Представители Space Travel подчеркнули, что Марокко качественный, но при этом довольно дорогой турпродукт. «Тем не менее, у этого направления есть и очевидные плюсы: богатая экскурсионная программа и безвизовый въезд», — добавили в компании.

Специалисты полагают, что основные проблемы, препятствующие более активному росту спроса россиян на отдых в Марокко, — дефицит авиарейсов и слабое маркетинговое продвижение страны на российском рынке.

Ранее в марте Россия захотела упразднить визовый режим с Мьянмой. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что Москва наиболее близка к отмене виз с этой пляжной страной Азии.

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      Фариза Бацазова
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