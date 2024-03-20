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07:25, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянин связался с ГУР МО Украины и попал под статью о госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Комсомольска-на-Амуре

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать данные о деятельности местного оборонного предприятия Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, мужчина связался с представителями ГУР МО Украины через интернет для передачи сведений о деятельности оборонного предприятия региона. Уточняется, что указанная информация позволила бы украинской стороне спланировать и осуществить диверсии на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока России.

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      Олеся Мицкевич
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