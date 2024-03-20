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17:40, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за покушение на контрабанду экипировки

На Ставрополье будут судить мужчину за попытку контрабанды экипировки

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело мужчины за попытку контрабанды экипировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2023 года обвиняемый выложил в интернете объявление о продаже экипировки, которая запрещена к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. Мужчина отправил посылку в соседнее государство, но ее изъяли сотрудники ФСБ и таможни.

Возбуждено дело по части 3 статьи 20, части 1 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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