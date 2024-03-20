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20:35, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над сожительницей и ее дочерью

Под Иркутском будут судить мужчину, зарезавшего сожительницу и ее дочь

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд рассмотрит дело мужчины, расправившегося с 51-летней сожительницей и ее 28-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в июне 2023 года пьяный фигурант выпивал в доме в 94-ом квартале Ангарска. Он поссорился с подругой и ее дочерью. Мужчина схватил нож и вонзил в грудь младшей потерпевшей. Она, пытаясь спастись, выбежала в подъезд, но не выжила. После этого россиянин расправился с сожительницей.

Полиция вызвала соседка, которая нашла на лестничной клетке одну из пострадавших. Правоохранители задержали преступника — он спал в квартире. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, которое уже передано в суд.

Ранее стало известно, что житель Луганской народной республике (ЛНР) поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом.

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      Екатерина Кашурникова
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