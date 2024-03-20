Российские корветы «поразили» цели в Японском море

ТОФ: корветы в Японском море отработали борьбу с кораблями и беспилотниками

Корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный» в Японском море отработали борьбу с надводными кораблями, подлодкой и беспилотниками. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

«Экипажи боевых кораблей отработали тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника, выполнив огневые упражнения со стрельбой из артиллерийской установки А-190 по морским целям», — заявили в пресс-службе флота.

Затем корветами была проведена разведка целей на побережье, которые впоследствии были ликвидированы. Также была успешно отражена атака беспилотных катеров и летательных аппаратов условного противника. Кроме того, в ходе учений был отработан поиск подлодки условного противника и ее принуждение к всплытию.

Ранее ТОФ сообщил, что корвет «Гремящий» и противолодочный самолет Ту-142М3 провели учения по радиоэлектронной борьбе в Японском море.