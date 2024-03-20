Российский военный рассказал об особой технике уничтожения танков Abrams

Оператор дрона Сокол: для уничтожения танков Abrams используется особая техника

Оператор FPV-дрона, старший разведчик из группировки «Центр» с позывным Сокол рассказал об особой технике уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танков Abrams американского производства. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что тяжелую технику желательно сначала обездвижить, а затем другими беспилотниками вывести ее строя.

«Когда начинаем работу, у нас обязательно должно находиться на точке работы примерно два-три дрона, уже полностью оснащенных, чтобы мы могли сразу запустить следующий, дабы добить им технику. Вот как раз-таки для такого случая и подготавливаемся», — отметил Сокол.

Он добавил, что подбить Abrams вблизи населенного пункта Бердычи удалось при помощи выстрела кумулятивным боеприпасом РПГ-7. Военнослужащий добавил, что испытал восторг, узнав о поражении техники, которой так хвастались американцы.

Ранее бойцы спецназа в условиях боя добрались до подбитого в Бердычах Abrams и сняли видео изнутри. Военные рассказали, что танк не является необычным, каким его представляют западные страны и Украина.

17 марта были опубликованы кадры уничтожения первого танка M1 Abrams. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

