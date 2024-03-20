Спецназовцы сняли видео внутри подбитого под Авдеевкой Abrams

РИА Новости: бойцы спецназа сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Разведчики группировки «Центр» с позывными Изай и Леший рассказали, что бойцы спецназа в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи Abrams и сняли видео изнутри. Об этом передает РИА Новости.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — рассказал Леший.

Первый американский танк Abrams, переданный Украине из США, в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили 26 февраля.