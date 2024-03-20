Сборка «Ангары-А5» для первого пуска с Восточного завершена

«Роскосмос»: сборка «Ангары-А5» для первого пуска с Восточного завершена

Сборка тяжелой ракеты «Ангара-А5» для первого пуска с космодрома Восточный завершена. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стыковка космической головной части, состоящей из разгонного блока «Орион» и макета полезной нагрузки, с «пакетом» из трех ступеней носителя «Ангара-А5» состоялась 19 марта.

«Проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс», — заявили в госкорпорации.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что стартовый комплекс на космодроме Восточный почти готов для пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5».

По словам руководителя госкорпорации, первый пуск тяжелой ракеты с новой площадки может состояться в первой декаде апреля.