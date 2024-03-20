Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:08, 20 марта 2024Наука и техника

Сборка «Ангары-А5» для первого пуска с Восточного завершена

«Роскосмос»: сборка «Ангары-А5» для первого пуска с Восточного завершена

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Сборка тяжелой ракеты «Ангара-А5» для первого пуска с космодрома Восточный завершена. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стыковка космической головной части, состоящей из разгонного блока «Орион» и макета полезной нагрузки, с «пакетом» из трех ступеней носителя «Ангара-А5» состоялась 19 марта.

«Проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс», — заявили в госкорпорации.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что стартовый комплекс на космодроме Восточный почти готов для пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5».

По словам руководителя госкорпорации, первый пуск тяжелой ракеты с новой площадки может состояться в первой декаде апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

      В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

      «Роллтон» собрались поставлять к границам США

      Российский школьный водитель предстанет перед судом за растление мальчиков

      Управляющая компания сломала канализацию и вызвала затопление дома фекалиями

      Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил фанатов

      Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

      Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше