Борисов доложил Путину о готовности Восточного для пуска «Ангары-А5»

Борисов: стартовый комплекс на Восточном почти готов для пуска «Ангары-А5»

Стартовый комплекс на космодроме Восточный почти готов для пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5», доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск, это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура», — сказал руководитель.

Борисов напомнил, что площадка на Восточном станет вторым стартовым столом для ракет семейства «Ангара» в России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года.

Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все пуски осуществлялись с космодрома Плесецк.