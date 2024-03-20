Семья звезды «Слова пацана» отреагировала на его дебош в ресторане

Мачеха и отец Кологривого заявили, что не могут связаться с сыном

Семья российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого отреагировала на пьяный дебош, который он устроил в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Об этом пишет ИА «Регнум» в Telegram-канале.

Отец и мачеха актера заявили, что до сих пор не могут связаться с сыном. По словам мачехи Кологривого Ольги, они узнали об инциденте от знакомых, им стали присылать видео с актером. «Мы его еще не видели. Не знаем, где он сейчас», — сказала она.

Ранее Никита Кологривый попал на видео у отдела полиции после дебоша в ресторане. На кадрах виден артист, выходящий из автомобиля. Он говорит, что у него хороший настрой, и заходит в отдел полиции.

До этого стало известно, что актер «очень сильно хулиганил» в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.