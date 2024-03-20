Шойгу представил нового замминистра обороны

Шойгу представил замминистра обороны Булыгу, ответственного за обеспечение армии

Перед началом заседания коллегии Минобороны России его глава Сергей Шойгу представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Булыги 11 марта. Новый замминистра обороны будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Российской армии.

До этого Булыга занимал должность замкомандира войсками Западного военного округа (ЗВО) по материально-техническому обеспечению.

Ранее в на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте представили временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России Александра Моисеева. Первые неподтвержденные сообщения о его назначении появились 10 марта. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию, сославшись на гриф «секретно» на .