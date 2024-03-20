Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 20 марта 2024Россия

Шойгу представил нового замминистра обороны

Шойгу представил замминистра обороны Булыгу, ответственного за обеспечение армии

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Перед началом заседания коллегии Минобороны России его глава Сергей Шойгу представил своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Булыги 11 марта. Новый замминистра обороны будет отвечать за организацию материально-технического обеспечения Российской армии.

До этого Булыга занимал должность замкомандира войсками Западного военного округа (ЗВО) по материально-техническому обеспечению.

Ранее в на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте представили временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России Александра Моисеева. Первые неподтвержденные сообщения о его назначении появились 10 марта. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию, сославшись на гриф «секретно» на .

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      Россияне назвали самый надежный автомобиль

      Новые iPhone избавят от защитных стекол

      В США отказ называть Путина президентом назвали показным надуванием губ

      Задержанного ФСБ начальника отдела «Челябинскавтодора» отправили в СИЗО

      Еврокомиссия поправила Борреля по финансовой помощи Украине

      Кологривому пригрозили штрафом за дебош в ресторане Новосибирска

      Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы

      В Кремле оценили призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

      Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше