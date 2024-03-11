Путин назначил ответственного за материально-техническое обеспечение ВС России

Путин назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС России

Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил (ВС) России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что ранее Булыга находился на должности замкомандира войсками Западного военного округа (ЗВО) по материально-техническому обеспечению.

Ранее Путин назначил нового заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), им стал Алексей Рагозин. Также новому замглавы ФССП присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.