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18:59, 11 марта 2024Россия

Путин назначил ответственного за материально-техническое обеспечение ВС России

Путин назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил (ВС) России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что ранее Булыга находился на должности замкомандира войсками Западного военного округа (ЗВО) по материально-техническому обеспечению.

Ранее Путин назначил нового заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), им стал Алексей Рагозин. Также новому замглавы ФССП присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

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