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10:45, 20 марта 2024Силовые структуры

СК России возбудил два дела после обнаружения младенцев на насосной станции

В Новой Москве завели 2 дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции
Начало событий в новости На насосной станции в Москве заметили тело новорожденного

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователи возбудили два уголовных дела после обнаружения младенцев без признаков жизни на насосной станции в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что дела заведены по части 1 статьи 109 УК РФ.

По данным следствия, двух новорожденных детей без признаков жизни нашли в помещении насосной станции на улице Солнечная в Новой Москве 18 и 19 марта. На голове одного из них была обнаружена рана в левой части теменной области. В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление матери младенцев.

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      Олеся Мицкевич
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