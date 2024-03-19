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20:19, 19 марта 2024Силовые структуры

На насосной станции в Новой Москве нашли тело еще одного младенца

СК организовало проверку после обнаружения тела младенца на насосной станции

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Новой Москве после обнаружения еще одного тела новорожденного ребенка организованна доследственная проверка. Об этом во вторник, 19 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, младенца мужского пола нашли в ходе проведения работ на насосной стации на улице Солнечная. Сотрудники СК находятся на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

Днем ранее, 18 марта, на той же насосной станции было найдено еще одно тело младенца.

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      Владимир Седов
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