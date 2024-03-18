При проведении работ на насосной станции в Москве заметили тело новорожденного

В Новой Москве на насосной станции на Солнечной улице заметили тело новорожденного. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, младенца без признаков жизни нашли при проведении работ на объекте. К посту также приложены кадры, на которых видно, что ребенок находился на грязном кафельном полу возле стены в помещении без окон.

Сейчас на месте происшествия под контролем прокуратуры работают правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница поселка Горячеводский Ставропольского края родила ребенка, выбросила его в выгребную яму и уехала. Спустя 20 дней младенца нашел любовник россиянки. Как стало известно, новорожденный не выжил из-за нехватки воздуха.

Похожая история произошла в декабре 2023 года в Екатеринбурге. Там прохожий в 20-градусный мороз нашел в сугробе новорожденного ребенка. Как выяснилось, младенца положила в мусорный пакет и выбросила мать, которая в одиночку родила его дома, самостоятельно перерезав пуповину.