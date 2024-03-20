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12:49, 20 марта 2024Россия

Совфед одобрил законы об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

СФ одобрил законы, освобождающие от уголовного наказания контрактников ВС России

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Совфед (СФ) единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовного наказания участников специальной военной операции, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Документы вносят изменения в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, допуская погашение судимостей у призывников или контрактников в период мобилизации, военного положения или прохождения военной службы в Российской армии. Под действие механизма не попадают осужденные за сексуальное насилие над детьми и за преступления, угрожающие общественной безопасности, безопасности государства, нравственности, основам конституционного строя, а также террористы, диверсанты и экстремисты.

Основанием для освобождения от наказания, согласно закону, будет служить полученная в период службы государственная награда, увольнение по состоянию здоровья, достижение предельного возраста пребывания на службе, окончание мобилизации, а также прекращение военного положения или военного времени.

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      Константин Лысяков
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