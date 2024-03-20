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06:08, 21 марта 2024Россия

Стало известно об отсутствии в России планов по созданию войск БПЛА

Картаполов: в России нет планов по созданию отдельного вида войск БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России нет планов по созданию отдельного вида войск БПЛА, рассказал Ura.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом депутат прокомментировал создание на Украине отдельного вида войск — сил беспилотных систем.

«У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты», — сказал Картаполов. По его словам, это делается для более слаженной совместной работы.

Как ранее заявляли в российском Минобороны, в подразделениях Вооруженных сил созданы штатные структуры, специализирующиеся на применении беспилотников.

О создании нового вида войск на Украине было объявлено 6 февраля. Руководителем сил беспилотных систем назначен полковник Вадим Сухаревский, известный тем, что в 2014 году совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе: он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.

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      Марина Совина
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