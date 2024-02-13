В командование ВСУ вошел полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014-м он нарушил приказ не открывать огонь

Замом Сырского стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе полковник Сухаревский

Заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В 2014 году Сухаревский совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе: он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.

Сухаревский в 2014 году вмешался в конфликт между сторонниками отсоединения от Украины и спецслужбами

Инцидент с «первым выстрелом» произошел 13 апреля 2014 года. Сухаревский тогда возглавлял 3-ю роту 80-й бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, у него был позывной Барсук. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, однако командир украинской бригады отдал приказ не открывать огонь: он опасался повторения опыта на Евромайдане, когда стрельба привела к аресту милиционеров.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В тот день Сухаревский решил нарушить приказ. Группа спецназовцев СБУ и рота десантников ВСУ были атакованы вооруженным отрядом сторонников отделения от Украины, и Сухаревский вмешался в конфликт.

«Я дал команду выдвинуться на БТР вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал он в интервью.

Заместитель главкома ВСУ будет отвечать за развитие беспилотных систем

Сухаревский на новом посту будет отвечать за развитие беспилотных систем и применение дронов. О том, что он возглавит Силы беспилотных систем, сообщал ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в России). «Полковник Вадим Сухаревский возглавит Силы беспилотных систем, о создании которых недавно заявил Зеленский», — цитировало Гончаренко ТАСС.

Незадолго до этого Зеленский сообщал, что провел разговоры с командирами различного уровня, в том числе Сухаревским. Он также отмечал его в числе тех, кто рассматривается на руководящие должности в украинской армии.