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08:33, 13 февраля 2024Бывший СССР

Заместителем главкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе

Заместителем главкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новым заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) стал полковник Вадим Сухаревский, совершивший «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году. На это обратило внимание издание «Общественное» («Громадьске»).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сухаревского заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

13 апреля 2014 года Сухаревский, у которого в то время был позывной Барсук, возглавлял 3-ю роту 80-й бригады, действовавшей в окрестностях Славянска. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, однако командир украинской бригады отдал приказ не открывать огонь.

В этот же день Сухаревский нарушил приказ и вмешался в конфликт между сторонниками отсоединения от Украины и украинскими спецслужбами. «Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказал он.

8 февраля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его пост занял генерал-полковник Александр Сырский.

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      Алевтина Запольская
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