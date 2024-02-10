Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского. О кадровых назначениях Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Замами Сырского назначены полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Первый будет курировать беспилотные системы, а второй — инновации в военном деле.

Кроме того, на должности заместителей начальника Генштаба глава согласованы кандидатуры бригадных генералов Владимира Горбатюка, который будет заниматься оперативной работой, Алексея Шевченко, ответственного за логистику, и Михаила Драпатого, который будет отвечать за подготовку и тренировку военных.

Также Зеленский рассказал, что Украину ждут большие перемены после смены главкома вооруженных сил. По его словам, после назначения на этот пост Сырского у ВСУ появится больше возможностей.