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15:41, 20 марта 2024Культура

Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

Сыгравший Воланда актер Аугуст Диль восхитился российскими театрами

Кадр: Фильм «Мастер и Маргарита»

Сыгравший Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина немецкий актер Аугуст Диль восхитился российскими театрами. Об этом сообщает телеканал «360».

В беседе с российским актером Евгением Князевым Диль отмечал, что в России ситуация с театрами лучше, чем в Германии. Находясь в Санкт-Петербурге, зарубежный артист удивлялся, что в одном городе может быть такое количество театров, финансируемых государством. «У нас было о чем поговорить, о театре. И он оказался таким замечательным человеком тоже, понимающий про театр и его значение. Он продолжает работать артистом, но у них немножко не та система», — рассказал Князев.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на продажу выставили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» за десять миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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