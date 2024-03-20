Тодоренко высказалась о современных телешоу словами «грязи очень много»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала современные телешоу и музыкальных исполнителей. Интервью с ней публикует издание «7 дней».

«Лично мне не хватает свежих, новых исполнителей. Очень хочется новой музыки, новых трендсеттеров, приятных лиц, которые будут нести со сцены не всякую грязь, а позитив», — сказала Тодоренко и добавила, что, по ее мнению, в этой сфере «грязи очень много».

В то же время ведущая обратила внимание на то, что в последнее время ситуация стала меняться к лучшему. Так, по словам Тодоренко, сейчас она может брать на съемки пятилетнего сына, будучи уверенной в том, что на площадке он не увидит того, что потребует «закрывать ему глаза или уши».

Ранее в марте стало известно, что Тодоренко, родившаяся в Одессе, получила гражданство России.

Регина Тодоренко — телеведущая, блогерша, певица, актриса дубляжа. Известна как ведущая передачи «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. В 2018 году у супругов родился сын Михаил, в 2022 году — сын Мирослав.