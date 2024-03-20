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14:18, 20 марта 2024Культура

Устроившему пьяный дебош Кологривому предложили отправиться на СВО

Депутат Антонов предложил актеру Кологривому отправиться на СВО
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскому актеру и звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому, который ранее устроил дебош в ресторане Новосибирска, предложили отправиться на специальную военную операцию (СВО). С таким призывом выступил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, его слова приводятся на сетевом ресурсе Atas.info.

Антонов отметил, что поклонники актера ждут от него «не пустых скандалов, а мужских поступков». «Многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — сказал он.

Ранее стало известно, что Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске.

Актер «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

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