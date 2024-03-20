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14:03, 20 марта 2024Силовые структуры

Укусившего официантку Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции

Актера Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российского актера и звезду сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, актера погрузили в машину. Пока неизвестно, куда его повезут. Однако завтра утром суд назначит ему наказание.

Ранее стало известно, что Кологривого могут арестовать на 15 суток за мелкое хулиганство.

Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.

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      Екатерина Кашурникова
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