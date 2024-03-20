В Белом доме назвали цель США на Украине

Белый дома: цель США — сохранение независимости Украины

Цель США на Украине — сохранение независимости это страны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

«Нам необходимо увидеть обстоятельства, при которых Украина более не будет страдать от угрозы и натиска со стороны Вооруженных сил России, при которых она может быть не просто свободной и независимой, но и при которых будет обеспечена ее безопасность», — сказал Салливан по итогам необъявленного визита в Киев.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее рассказал, что Киев получил от Салливана уверения в полной поддержке.

Ранее о тайном визите представителя американской администрации в Киев сообщило агентство Reuters. По его данным, в ходе встречи Салливан пообещал, что Вашингтон сможет выделить Киеву крупный пакет помощи, который ранее был заблокирован республиканцами.