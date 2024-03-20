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22:14, 20 марта 2024Силовые структуры

В Кисловодске инвалида-колясочника приковали к дереву

СК: в Кисловодске инвалида-колясочника приковали к дереву, возбуждено дело

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву, его обнаружили прохожие. Как сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как пишет издание «Без формата», мужчину поместили в социально-реабилитационный центр. Он рассказал, что на протяжении долго времени его привозили на центральные улицы города и приковывали к дереву, чтобы он собирал милостыню.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский два года сажал пьяных жителей села Янракыннот в самодельную металлическую клетку около служебного кабинета в качестве меры воздействия на их поведение. Действия мужчины квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ, свою вину фигурант не признает.

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      Марина Совина
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