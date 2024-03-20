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13:19, 20 марта 2024Бывший СССР

В Латвии назвали дату окончательного запрета СМИ на русском языке

Президент Латвии Ринкевич: СМИ должны полностью перейти на латышский к 2026 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Все общественные СМИ Латвии должны полностью перейти на латышский язык к 2026 году. Дату окончательного запрета в республике медиа, осуществляющих вещание на русском языке, назвал президент Латвии Эдгар Ринкевич, передает LETA.

«В этих дискуссиях [о свободе слова] мы не должны упускать из виду главную цель — работать над тем, что уже решено в Сейме, то есть над объединением общественных СМИ и полным переходом общественных СМИ на латышский язык к 2026 году», — цитируются слова президента.

По словам Ринкевича, Латвия является демократической страной, а власть должна слушать альтернативные позиции, но приоритетом государственной политики в области регулирования общественного вещания станет исполнение решений парламента.

Ранее новую концепцию национальной безопасности Латвии, запрещающую СМИ использовать в работе русский язык, прокомментировали в МИД России. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, подобные решения являются проявлениями шовинистического национализма.

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      Глеб Палехов
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