Москва обвинила власти Латвии в дискриминации из-за запрета русского языка в СМИ

МИД России назвал решение Латвии запретить русский язык в СМИ дискриминацией

Решение властей Латвии запретить русский язык в СМИ является грубейшей дискриминацией и проявлением шовинистского национализма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что 28 сентября сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, согласно которой с 1 января 2026 года всем СМИ в стране будет запрещено вещание на русском языке.

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», — заявила официальный представитель МИД России.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев близок к тому, чтобы начать уголовное преследование в отношении русскоговорящих. По его словам, положение национальных меньшинств в стране продолжает стремительно ухудшаться.