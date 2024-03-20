Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 20 марта 2024Мир

В Польше заявили о потенциале России напасть на страны НАТО уже в 2026 году

Дуда заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 2026 году

Фото: Global Look Press

Российская Федерация (РФ) в скором времени может восстановить свой военный потенциал и атаковать страны НАТО уже в 2026 году. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

«Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах», — заявил он.

Дуда сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.

Президент Польши считает, что именно угроза атаки РФ должна повлиять на увеличение минимальных расходов стран Альянса на оборону с двух до трех процентов ВВП.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
НАТО много не бывает Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
НАТО много не бываетИностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
17 мая 2019
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

По его словам, до того, как Россия станет готова к нападению на НАТО, осталось около двух-трех лет, и в течение этого времени Альянсу необходимо наращивать военную мощь, производить боеприпасы, вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло.

Ранее были предсказаны последствия сокращения поддержки со стороны Польши для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал оставить попытки запугать россиян

      Неожиданно потерявшей сексуальный интерес к любимому мужу женщине дали совет

      Режиссер снял фильм с собственной матерью в сценах секса

      Антонов заявил о провальном проекте Запада против России

      Подоляк призвал расширить атаки на российское приграничье

      В Польше заявили о потенциале России напасть на страны НАТО уже в 2026 году

      В Каховке под удар дрона попала машина скорой помощи с тяжелобольным ребенком

      Протестующие фермеры обещали парализовать Польшу

      56-летняя Николь Кидман снялась в нижнем белье и чулках для журнала

      В России предложили установить специальную выплату одной категории семей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше