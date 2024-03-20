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16:02, 20 марта 2024Россия

В Приамурье решили пробурить вторую скважину к заваленным в шахте горнякам

В Приамурье пробурят вторую скважину к оказавшимся под завалами горнякам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вторую скважину решили пробурить к оказавшимся под завалами горнякам на руднике «Пионер». Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«На совещании приняли решение бурить в заваленную шахту на руднике "Пионер" вторую разведывательную скважину. Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри», — пояснил он.

В скважины опустят специальные камеры, которые доставили из Новокузнецка, добавил Орлов.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. Утром 20 марта Орлов заявил, что для связи с горняками планируется пробурить первую скважину.

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      Никита Абрамов
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