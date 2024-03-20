В России анонсировали презентацию новой Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: новую модель Lada Iskra презентуют на ПМЭФ-2024

Новую модель российского концерна «АвтоВАЗ» — Lada Iskra — впервые представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года. Событие анонсировал глава компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Соколов назвал этот форум самой представительной площадкой, на которой будет показана новая модель. Как уточнил Соколов, презентация новых автомобилей Lada на ПМЭФ «уже стала доброй традицией».

Соколов напомнил, что на предыдущем форуме был представлен прототип автомобиля Aura. В этом году «АвтоВАЗ» покажет посетителям форума еще одну модель — на этот раз более бюджетную машину.

В конце февраля 2024 года Соколов сообщил о выпуске первой опытной партии бюджетных Lada Iskra для пробного тестирования. Тогда же он впервые анонсировал презентацию новой модели, однако не стал раскрывать конкретную дату. Соколов заявил, что серийное производство новой модели начнется в 2025 году.

Ранее Соколов утверждал, что Lada Iskra станет самым бюджетным российским легковым автомобилем. Покупателям будет доступна новая модель в трех вариантах кузова — седан, универсал и кросс-версия.

