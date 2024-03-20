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12:29, 20 марта 2024Мир

В России допустили суд над премьером Израиля

Политолог Васильев заявил, что Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых из-за разногласий США и Израиля по поводу действий израильских войск в секторе Газа. Такой вариант допустил эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, сообщает РИА Новости.

Политолог заявил, что у Вашингтона почти закончились средства воздействия на Нетаньяху, а без мира в Газе электорат демократов может расколоться. Единственный инструмент давления для США — не выделять Израилю деньги, считает Васильев. В то же время «там смогут продолжать боевые действия за счет собственных ресурсов».

По словам российского эксперта, война продолжится, и Нетаньяху действительно может оказаться на скамье подсудимых, хотя это произойдет в рамках разборок внутри страны.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк допустил, что Израиль мог совершить военные преступления, вводя ограничения на ввоз гуманитарной помощи. Он указал, что такие действия могут приравниваться к использованию голода в качестве метода ведения войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, также отмечал, что Израиль несет ответственность за безопасность мирного населения палестинского анклава.

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      Алина Гончарова
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