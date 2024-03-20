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12:59, 20 марта 2024Мир

В России оценили слова польского генерала о многомиллионных потерях ВСУ

Обозреватель Шлепченко: ВСУ вряд ли могли потерять миллины человек

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли могли потерять миллионы человек в ходе боевых действий. Такую оценку привел военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Так он прокомментировал слова бывшего начальника Генштаба (ГШ) Войска польского генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что потери ВСУ нужно измерять в миллионах, а не в сотнях тысяч. Анджейчак также добавил, что Украина на данном этапе проигрывает.

По мнению обозревателя, отставной польский генерал занимается пропагандой и готовит польское общество к милитаризации. Шлепченко считает, что названные цифры не имеют никакого отношения к реальной ситуации, поскольку «конфликт вообще не того масштаба», чтобы потери за два года исчислялись многими миллионами. «Эта фраза произносилась не для того, чтобы ее аргументировать, обосновывать. Это просто риторический прием, который должен повысить уровень сознательности польского обывателя, нагнетать побольше страху», — объяснил эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в зоне специальной военной операции в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. Он добавил, что после провала контрнаступления Украина пытается стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта за счет оставшихся резервов.

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      Алина Гончарова
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