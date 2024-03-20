В России резко вырастет порог ущерба от экономических преступлений

Госдума повысила порог ущерба для уголовных дел об экономических преступлениях

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении пороговых значений при определении степени ущерба по экономическим преступлениям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что значительным в делах о мошенничестве теперь будет признаваться ущерб в сумме не менее 250 тысяч рублей (сейчас 10 тысяч). Для крупного и особого крупного ущерба в этой статье УК РФ кратность роста окажется не столь резкой. В первом случае порог для квалификации увеличится с 3 до 4,5 миллиона рублей, во втором — с 12 до 18 миллионов.

Также изменения, предполагающие увеличение пороговой суммы ущерба, вносится и в ряд других статей УК. В частности, в норме о наказании за уклонении от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, крупным размером теперь будет признаваться сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18,75 миллиона рублей (сейчас 15 миллионов), а особо крупным — более 56,25 миллиона (сейчас 45 миллионов) в аналогичные сроки.

При внесении документа на рассмотрение депутатов авторы инициативы отмечали, что размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК долгое время не индексировались, из-за чего степень общественной опасности преступлений, за которые выносятся приговоры «значительно снизилась».

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что большая часть ущерба от преступлений, зарегистрированных за девять месяцев 2023 года, (231,3 миллиарда рублей из 397 миллиардов) приходится на деяния экономической направленности.